Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -1° 31 Янв -2° 1 Фев -2°

СНГ 29.01.2017 18:10

Шестнадцатилетняя нижегородская школьница освобождена из плена вербовщика в Дагестане - ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по освобождению 16-летней школьницы из Нижегородской области, которая находилась в плену у вербовщика в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области в воскресенье.

По данным собеседника агентства, спецоперация прошла еще в конце прошлого года.

Вербовщик познакомился с юной жительницей Нижегородской области в августе 2016 года, переписывался со школьницей посредством смс-сообщений и в соцсетях, преимущественно, в ночное время, а затем предложил ей уехать к нему. Вербовщик говорил, что в родном доме девочка никому не нужна, а в Дагестане она может окончить школу и поступить в вуз. В итоге, спустя пять месяцев общения девочка согласилась приехать к новому знакомому.

Однако по приезду в Махачкалу вербовщик стал угрожать школьнице, заставляя выполнять все его требования, в противном случае угрожая убийством.

По словам собеседника агентства, как только родители обнаружили пропажу дочери, они обратились в правоохранительные органы, и в ходе спецоперации девочку удалось найти в одном из дагестанских аулов и освободить. С момента ее пропажи до момента освобождения прошло три дня.

По мнению представителя пресс-службы УФСБ, школьницу могла ждать либо участь наложницы, либо смертницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИЖНОВГОРОД, ШКОЛЬНИЦА, ОСВОБОЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]