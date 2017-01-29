Шестнадцатилетняя нижегородская школьница освобождена из плена вербовщика в Дагестане - ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по освобождению 16-летней школьницы из Нижегородской области, которая находилась в плену у вербовщика в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления ФСБ по Нижегородской области в воскресенье.
По данным собеседника агентства, спецоперация прошла еще в конце прошлого года.
Вербовщик познакомился с юной жительницей Нижегородской области в августе 2016 года, переписывался со школьницей посредством смс-сообщений и в соцсетях, преимущественно, в ночное время, а затем предложил ей уехать к нему. Вербовщик говорил, что в родном доме девочка никому не нужна, а в Дагестане она может окончить школу и поступить в вуз. В итоге, спустя пять месяцев общения девочка согласилась приехать к новому знакомому.
Однако по приезду в Махачкалу вербовщик стал угрожать школьнице, заставляя выполнять все его требования, в противном случае угрожая убийством.
По словам собеседника агентства, как только родители обнаружили пропажу дочери, они обратились в правоохранительные органы, и в ходе спецоперации девочку удалось найти в одном из дагестанских аулов и освободить. С момента ее пропажи до момента освобождения прошло три дня.
По мнению представителя пресс-службы УФСБ, школьницу могла ждать либо участь наложницы, либо смертницы.
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