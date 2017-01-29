Предупредительную акцию протеста провели в воскресенье в Тбилиси сотрудники ООО "Руставский азот" (ранее - химкомбинат "Азот", город Рустави), единственного производителя минеральных удобрений на Южном Кавказе, новое руководство которого три дня назад освободило с работы 350 работников коллектива.
Участники акции, организованной республиканским профсоюзом работников металлургической и химической промышленности, к которым в знак солидарности присоединились представители ряда столичных предприятий, а также неправительственных организаций и студенческих объединений, устроили шествие к главному офису Банка Грузии, крупнейшему коммерческому банку страны, ставшему недавно владельцем предприятия.
По словам протестующих, с приходом новой администрации начались массовые увольнения сотрудников комбината, в основном, людей пенсионного возраста, работников с опытом, причем без объяснения реальных причин. Они требуют от руководства компании соблюдать трудовое законодательство и восстановить их на работе.
"Я работала на предприятии 35 лет, в течение этого времени сменились очень много директоров и управляющих, но такого еще не было", - заявила журналистам одна из уже бывших сотрудниц "Азота" Лия Куртанидзе. При этом она отметила, что почти у каждого второго оставшегося без работы были взяты банковские кредиты, теперь же они оказались без источника финансирования.
В руках участников акции были транспаранты с надписями "350 работников - 350 семей", "Верните нам работу!", "Мы солидарны с азотовцами" и другими.
"Работники "Руставского азота" были рядом с нами, когда у нас возникли аналогичные проблемы. Ожидается, что в рамках объявленной правительством оптимизации и у нас на железной дороге начнутся сокращения, поэтому мы солидарны с ними и поддерживаем их требования", - сказал журналистам один из манифестантов из АО "Грузинская железная дорога".
В свою очередь, руководитель профсоюза работников металлургической и химической промышленности Тамаз Долаберидзе заявил, что сегодняшняя акция предупредительная. "В "Руставском азоте" происходит незаконный процесс увольнения работников. Эта протестная акция предупредительная, это даже не 1% той борьбы, которую мы продолжим и доведем до победы", - сказал профсоюзный лидер.
Следующая акция запланирована на утро понедельника в Рустави у входа на предприятие. Руководство комбината пока не делало официальных комментариев.
"Руставский азот" производит аммиачную селитру, азотную кислоту, аммиак, сульфат аммония, в конце 2015 года начал выпускать медный купорос. Продукция предприятия, 85% которой экспортируется, поставляется более чем в 10 стран.
ООО "Руставский азот" - одно из крупнейших промышленных предприятий Грузии, на котором работают более 2 тыс. человек. До недавнего времени оно являлось 100% дочерней компанией Агрохим S.A., зарегистрированной по законодательству Люксембурга.
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