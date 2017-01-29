В ходе поисковой операции в Малайзии спасены 25 из 28 китайских туристов с затонувшего судна - власти

С затонувшего малайзийского туристического судна удалось спасти 25 китайских туристов, поиск еще шести человек продолжается, сообщил представитель премьер-министра Малайзии Шахидан Кассим.

Как сообщил выживший капитан суда-катамарана, оно разломилось на высокой волне и затонуло.

Всего в момент аварии на борту находился 31 человек, 28 из них - туристы из Китая.