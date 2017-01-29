Федерер победил Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Большого шлема" Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.
В финале соревнования 35-летний швейцарец одержал победу над 30-летним испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 37 минут.
Таким образом, Р.Федерер стал пятикратным победителем Australian Open, а всего на его счету 18 триумфов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
В свою очередь Р.Надаль 14 раз выигрывал турниры серии "Большого шлема", из них один раз - Australian Open.
Противостояние Р.Надаля и Р.Федерера имеет продолжительную историю, которая началась еще в 2004 году, когда они встретились в третьем круге турнира серии Masters в Майами.
К настоящему моменту соперники сыграли друг против друга - с учетом воскресного матча - 35 раз, солидное преимущество по победам на стороне Р.Надаля - 23-12. На Australian Open соперники встречались трижды, в трех матчах зафиксированы победы Р.Надаля (две в полуфиналах, одна - в финале), в одной игре (в финале Australian Open-2017) выиграл Р.Федерер.
Сейчас Р.Надаль занимает девятое место в рейтинге АТР, а Р.Федерер - 17-е.
Минобороны Азербайджана опровергает гибель солдата от пули противника
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 7 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета
ПАА считает необходимым разработать дорожную карту по стабилизации курса маната
Azeravtoyol закупает автобусы и грузовые машины для компаний, эксплуатирующих магистральные автодороги
Доллар дешевеет из-за иммиграционной политики Трампа, усилился спрос на защитные активы
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Самолет Germanwings экстренно вернулся в Гамбург в связи с появлением в салоне запаха гари
Шесть человек погибли, восемь ранены при теракте в мечети в Квебеке - полиция
Google просит своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии