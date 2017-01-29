Федерер победил Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии "Большого шлема" Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.

В финале соревнования 35-летний швейцарец одержал победу над 30-летним испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 37 минут.

Таким образом, Р.Федерер стал пятикратным победителем Australian Open, а всего на его счету 18 триумфов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

В свою очередь Р.Надаль 14 раз выигрывал турниры серии "Большого шлема", из них один раз - Australian Open.

Противостояние Р.Надаля и Р.Федерера имеет продолжительную историю, которая началась еще в 2004 году, когда они встретились в третьем круге турнира серии Masters в Майами.

К настоящему моменту соперники сыграли друг против друга - с учетом воскресного матча - 35 раз, солидное преимущество по победам на стороне Р.Надаля - 23-12. На Australian Open соперники встречались трижды, в трех матчах зафиксированы победы Р.Надаля (две в полуфиналах, одна - в финале), в одной игре (в финале Australian Open-2017) выиграл Р.Федерер.

Сейчас Р.Надаль занимает девятое место в рейтинге АТР, а Р.Федерер - 17-е.