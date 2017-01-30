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СНГ 30.01.2017 08:51

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию в Донбассе - глава МИД Украины

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в понедельник в Берлине будут среди прочего обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью в Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко в понедельник, 30 января, осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ А.Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

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Тэги: УКРИАНА, ГЕРМАНИЯ, ПОРОШЕНКО, МЕРКЕЛЬ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]