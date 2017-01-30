Король Саудовской Аравии в беседе с Трампом поддержал идею создания зон безопасности в Сирии и Йемене - Белый дом

Саудовская Аравия поддерживает идею президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии.
Как сообщил в воскресенье Белый дом, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора Д.Трампа с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз аль Саудом.
"Президент задал вопрос, и король согласился поддержать (создание) зон безопасности в Сирии и Йемене, а также поддержал другие идеи о том, как помочь многочисленным беженцам, сорванным с мест в результате продолжающихся конфликтов", - говорится в коммюнике Белого дома.
Как отмечается в документе, оба лидера "согласились с важностью укрепления совместных усилий по борьбе с распространением радикального исламского терроризма, а также важностью совместной работы по противодействиям региональным вызовам миру и безопасности, включая конфликты в Сирии и Йемене".
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