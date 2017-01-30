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Дальнее зарубежье 30.01.2017 09:05

Король Саудовской Аравии в беседе с Трампом поддержал идею создания зон безопасности в Сирии и Йемене - Белый дом

Саудовская Аравия поддерживает идею президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии.

Как сообщил в воскресенье Белый дом, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора Д.Трампа с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз аль Саудом.

"Президент задал вопрос, и король согласился поддержать (создание) зон безопасности в Сирии и Йемене, а также поддержал другие идеи о том, как помочь многочисленным беженцам, сорванным с мест в результате продолжающихся конфликтов", - говорится в коммюнике Белого дома.

Как отмечается в документе, оба лидера "согласились с важностью укрепления совместных усилий по борьбе с распространением радикального исламского терроризма, а также важностью совместной работы по противодействиям региональным вызовам миру и безопасности, включая конфликты в Сирии и Йемене".

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]