Король Саудовской Аравии в беседе с Трампом поддержал идею создания зон безопасности в Сирии и Йемене - Белый дом

Саудовская Аравия поддерживает идею президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии.

Как сообщил в воскресенье Белый дом, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора Д.Трампа с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз аль Саудом.

"Президент задал вопрос, и король согласился поддержать (создание) зон безопасности в Сирии и Йемене, а также поддержал другие идеи о том, как помочь многочисленным беженцам, сорванным с мест в результате продолжающихся конфликтов", - говорится в коммюнике Белого дома.

Как отмечается в документе, оба лидера "согласились с важностью укрепления совместных усилий по борьбе с распространением радикального исламского терроризма, а также важностью совместной работы по противодействиям региональным вызовам миру и безопасности, включая конфликты в Сирии и Йемене".