Трамп: приостановление выдачи виз гражданам стран с мусульманским населением не касается религии, это касается безопасности США

Приостановление выдачи виз гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением не направлено против мусульман в целом, а запрет может быть отменен через 90 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

"Семь стран, перечисленные в указе (Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Йемен, Сомали - ИФ), прежде были определены администрацией Обамы как источники терроризма. Ясно, что это не запрет для мусульман, как неправильно сообщили СМИ. Это не касается религии, это касается терроризма и поддержки безопасности нашей страны. Более 40 различных стран с большинством мусульманского населения не затронуты указом", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном Белым домом.

Как отметил президент США, "мы возобновим выдачу виз после того, как пересмотрим и реализуем наиболее безопасную политику в течение следующих 90 дней".