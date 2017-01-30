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Трамп: приостановление выдачи виз гражданам стран с мусульманским населением не касается религии, это касается безопасности США

Приостановление выдачи виз гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением не направлено против мусульман в целом, а запрет может быть отменен через 90 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

"Семь стран, перечисленные в указе (Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Йемен, Сомали - ИФ), прежде были определены администрацией Обамы как источники терроризма. Ясно, что это не запрет для мусульман, как неправильно сообщили СМИ. Это не касается религии, это касается терроризма и поддержки безопасности нашей страны. Более 40 различных стран с большинством мусульманского населения не затронуты указом", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном Белым домом.

Как отметил президент США, "мы возобновим выдачу виз после того, как пересмотрим и реализуем наиболее безопасную политику в течение следующих 90 дней".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]