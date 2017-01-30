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Дальнее зарубежье 30.01.2017 09:29

Наследный принц ОАЭ в беседе с Трампом поддержал идею о создании зон безопасности в конфликтных регионах Ближнего Востока

Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммад бин Зейид Аль Нахайян поддержал идею президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в конфликтных регионах Ближнего востока, сообщает Белый дом.

В воскресенье состоялся телефонный разговор лидеров США и ОАЭ.

"Президент также поднял вопрос о поддержке создания зон безопасности для беженцев, перемещенных вследствие региональных конфликтов, и наследный принц согласился поддержать эту идею", - говорится в распространенном коммюнике Белого дома.

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Тэги: США, ОАЭ, БЛИЖВОСТОК, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]