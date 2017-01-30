Наследный принц ОАЭ в беседе с Трампом поддержал идею о создании зон безопасности в конфликтных регионах Ближнего Востока

Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммад бин Зейид Аль Нахайян поддержал идею президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в конфликтных регионах Ближнего востока, сообщает Белый дом.
В воскресенье состоялся телефонный разговор лидеров США и ОАЭ.
"Президент также поднял вопрос о поддержке создания зон безопасности для беженцев, перемещенных вследствие региональных конфликтов, и наследный принц согласился поддержать эту идею", - говорится в распространенном коммюнике Белого дома.
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