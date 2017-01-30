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ТЭК 30.01.2017 09:28

Нефть дешевеет вторую сессию подряд из-за роста объемов бурения в США, Brent у $55,3

Нефть в понедельник дешевеет вторую сессию подряд из-за косвенных сигналов об увеличении объемов ее производства в США, которые, как опасаются инвесторы, сведут на нет достижения ОПЕК и других нефтедобывающих стран, договорившихся об ограничении добычи.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник снизилась на $0,23 (0,41%) - до $55,29 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,21 (0,39%) - до $52,96 за баррель.

В прошлую пятницу нефть Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,1%.

"Любое повышение предложения из США или других стран, например, Ливии, является фактором, который может усилить снижение цен на нефть", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.

По данным Baker Hughes Inc., рост числа буровых установок, эксплуатируемых в нефтяной отрасли США, на прошлой неделе был максимальным с ноября 2015 года. Данные Минэнерго США говорят об увеличении объемов добычи нефти до максимума с апреля.

В то же время поставки нефти из государств ОПЕК снизились в этом месяце, отмечает Petro-Logistics SA, отслеживающая движение нефтяных танкеров.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]