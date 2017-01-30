Официальные курсы Центробанка: 1,9165 AZN/$1, 2,0563 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 января установил на уровне 1,9165 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 30 января ЦБА установил на уровне 2,0563 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 января Центробанк установил на уровне 0,032 манат/1RUB.
А.Ахундов
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