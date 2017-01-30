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Транспорт и связь 30.01.2017 09:39

AZAL с 15 февраля возобновит полеты по маршруту Баку-Гянджа

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 февраля продолжит выполнение регулярных рейсов по маршруту Баку-Гянджа, с 17 февраля - по маршруту Баку-Габала, говорится в сообщении общества.

Рейсы Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, рейсы в Габалу – по пятницам и воскресеньям.

Вылет из международного аэропорта Гейдар Алиев будет осуществляться в 11:05 по местному времени, прибытие в международный аэропорт Гянджи в 12:05. Обратный рейс из Гянджи будет вылетать в 13:05, прибывать в Баку – в 14:05.

Рейс из Баку в Габалу будет вылетать в 16:30, прибытие в международный аэропорт Габалы в 17:25. Обратный рейс будет осуществляться в 18:15, прибывать в Баку в 19:10.

Стоимость авиабилетов на внутренние направления установлены Тарифным советом Азербайджана и составляют по направлению Баку-Гянджа 56 манатов в одну сторону, по маршруту Баку-Габала - 48 манатов.

AZAL с 9 января 2017 года прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа из-за неэффективности с коммерческой точки зрения.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, ПОЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]