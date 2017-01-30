AZAL с 15 февраля возобновит полеты по маршруту Баку-Гянджа

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 февраля продолжит выполнение регулярных рейсов по маршруту Баку-Гянджа, с 17 февраля - по маршруту Баку-Габала, говорится в сообщении общества.
Рейсы Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, рейсы в Габалу – по пятницам и воскресеньям.
Вылет из международного аэропорта Гейдар Алиев будет осуществляться в 11:05 по местному времени, прибытие в международный аэропорт Гянджи в 12:05. Обратный рейс из Гянджи будет вылетать в 13:05, прибывать в Баку – в 14:05.
Рейс из Баку в Габалу будет вылетать в 16:30, прибытие в международный аэропорт Габалы в 17:25. Обратный рейс будет осуществляться в 18:15, прибывать в Баку в 19:10.
Стоимость авиабилетов на внутренние направления установлены Тарифным советом Азербайджана и составляют по направлению Баку-Гянджа 56 манатов в одну сторону, по маршруту Баку-Габала - 48 манатов.
AZAL с 9 января 2017 года прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа из-за неэффективности с коммерческой точки зрения.
Н.Аббасова
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