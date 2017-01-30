Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., сообщает сайт главы государства.
Конференция посвящена итогам третьего года реализации программы.
Ф.Исазаде
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