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30.01.2017 09:55

Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., сообщает сайт главы государства.

Конференция посвящена итогам третьего года реализации программы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПРОГРАММА, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]