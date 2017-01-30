Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., сообщает сайт главы государства.

Конференция посвящена итогам третьего года реализации программы.

Ф.Исазаде