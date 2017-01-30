Жители восточного Алеппо, освобожденного от боевиков, получают гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии готовят и раздают кашу жителям восточного Алеппо, освобожденного от боевиков, сообщил журналистам начальник пункта по работе с местным населением Дмитрий Рожков.
По его словам, жителям города раздают рисовую кашу с говяжьей тушенкой, лепешки и горячий чай. Оказание гуманитарной помощи будет проходить ежедневно. Раздача проводится как в самом городе, так и пунктах размещения беженцев.
Ранее в Минобороны РФ обратили внимание на отсутствие помощи населению Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже месяц как освобожден от боевиков. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.
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