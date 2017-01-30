Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Фев -1° 2 Фев -1°

Дальнее зарубежье 30.01.2017 10:00

Жители восточного Алеппо, освобожденного от боевиков, получают гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии готовят и раздают кашу жителям восточного Алеппо, освобожденного от боевиков, сообщил журналистам начальник пункта по работе с местным населением Дмитрий Рожков.

По его словам, жителям города раздают рисовую кашу с говяжьей тушенкой, лепешки и горячий чай. Оказание гуманитарной помощи будет проходить ежедневно. Раздача проводится как в самом городе, так и пунктах размещения беженцев.

Ранее в Минобороны РФ обратили внимание на отсутствие помощи населению Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже месяц как освобожден от боевиков. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, РОССИЯ, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


4 тыс. человек покинули восточный Алеппо в ночь на четверг - Красный крест Около 3 тыс. человек готовятся к финальному этапу эвакуации из восточного Алеппо Около 8,5 тыс. человек за сутки покинули подконтрольные боевикам районы восточного Алеппо - Центр примирения Минобороны РФ: армия Сирии продвинулась вглубь восточного Алеппо Сирийская армия наступает на ключевой восточный район Алеппо Ситуация в Алеппо может привести к миграции около 1 млн сирийских беженцев в Турцию - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]