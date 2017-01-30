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Дальнее зарубежье 30.01.2017 10:16

Google просит своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа

Американская интернет-компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., призвала как можно быстрее вернуться в страну своих сотрудников, которые находятся за пределами США, сообщают источники BBC.

В компании опасаются, что они могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу подписанный президентом страны Дональдом Трампом в пятницу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США.

Официально представители компании не комментируют сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников.

Из-за президентского указа могут пострадать не менее 187 сотрудников Google, пишет The Wall Street Journal.

"Мы расстроены этим указом и любыми действиями, которые могут привести к ограничениям для сотрудников Google и их семей, или которые могут создать барьеры для привлечения талантливых специалистов в США", - заявил главный исполнительный директор компании Сундара Пичаи в письме, копия которого имеется у WSJ.

Многие технологические компании лоббировали смягчение ограничений на приезд иммигрантов в страну.

Д.Трамп в пятницу заморозил программу приема беженцев в США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Сомали и Ливии. Эти ограничения означают, что выходцам из этих стран могут не разрешить сесть на борт самолетов, летящих в США, даже если у них есть "грин-карта".

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Тэги: США, GOOGLE, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]