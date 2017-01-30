Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Фев -1° 2 Фев -1°

Финансы 30.01.2017 10:12

Доллар дешевеет из-за иммиграционной политики Трампа, усилился спрос на защитные активы

Доллар в ходе торгов в понедельник дешевеет по отношению к большинству мировых валют, опустившись до минимума за два месяца к корзине основных валют, тогда как иена и другие защитные активы дорожают из-за ослабления аппетита инвесторов к риску на фоне запрета на въезд беженцев в США.

На этой неделе инвесторы ждут заседаний сразу трех ведущих центробанков: Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Евро к 9:15 МСК 31 января стоил $1,0736 по сравнению с $1,0711 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Курс доллара к иене составил 114,50 иены против 115,01 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 122,91 иены против 123,19.

За прошлую неделю доллар подорожал менее чем на 0,1% к евро, тогда как иена потеряла 0,4% в парах с евро и долларом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и "гринкарт", однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

"Самой большой угрозой для рынков на данный момент является вероятность того, что Трамп продолжит идти по пути протекционизма, не уделяя внимания экономической политике", - заявил глобальный аналитик Rivkin Securities Джеймс Вудс.

Эксперты ожидают, что Банк Японии и Банк Англии при оценке эффективности денежно-кредитной политики и макроэкономических прогнозов на этой неделе уделят особое внимание перспективам новых действий Д.Трампа. ФРС также может отреагировать на изменившуюся ситуация в США, хотя, по мнению почти всех опрошенных экономистов, на этот раз не изменит процентные ставки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Доллар стабилен к евро в четверг, дорожает относительно иены в ожидании новых действий Трампа Доллар США во вторник растет после падения днем ранее Курс доллара снижается относительно евро и иены на итогах выступления Трампа Курс доллара снижается в четверг после падения доходности US Treasuries Доллар США в среду взял паузу и снижается к основным мировым валютам Доллар США стабилен к евро в пятницу после резкого скачка накануне на итогах заседания ЕЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]