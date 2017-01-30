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Транспорт и связь 30.01.2017 10:13

Azeravtoyol закупает автобусы и грузовые машины для компаний, эксплуатирующих магистральные автодороги

ОАО «Azeravtoyol» отбирает поставщика автотранспортных средств для компаний, эксплуатирующих магистральные автомобильные дороги, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом тендера в рамках третьего проекта Всемирного банка «Азербайджанские автомобильные дороги»».

Тендер включает два лота: закупка автобусов и малотоннажных грузовых машин (Лот-1) и закупка универсалов (Pikap) и автотранспортных средств для пассажироперевозок (Лот-2).

Срок доставки всей указанной в тендере техники – 6 месяцев.

Стоимость участия в тендере – 300 манатов ($170).

В тендере могут принять участия компании с годовым оборотом за последние 3 года в объеме $2 млн для Лота-1 и не ниже $2 млн для Лота-2. Претенденты должны представить аудитированную финансовую отчетность о своей деятельности за последние 3 года и должны обладать необходимыми техническими возможностями и опытом.

Компании, желающие принять участие в отборе, должны представить свои предложения до 10 марта 2017 года.

Совет директоров Всемирного банка в мае 2010 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $241,6 млн на реализацию третьего проекта улучшения автомобильных дорог. Кредит сформирован из двух частей. В частности, $171,6 млн выделено по условиям Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 17 лет с 4-летним льготным периодом. Еще $70 млн предоставлено по условиям Международной ассоциации развития (МАР) на 20 лет с 10-летним льготным периодом. Общая стоимость проекта составляет $356,15 млн. Остальная часть средств для реализации проекта будет выделена правительство Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОТРАНСПОРТ, ЗАКУПКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]