Azeravtoyol закупает автобусы и грузовые машины для компаний, эксплуатирующих магистральные автодороги

ОАО «Azeravtoyol» отбирает поставщика автотранспортных средств для компаний, эксплуатирующих магистральные автомобильные дороги, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом тендера в рамках третьего проекта Всемирного банка «Азербайджанские автомобильные дороги»».
Тендер включает два лота: закупка автобусов и малотоннажных грузовых машин (Лот-1) и закупка универсалов (Pikap) и автотранспортных средств для пассажироперевозок (Лот-2).
Срок доставки всей указанной в тендере техники – 6 месяцев.
Стоимость участия в тендере – 300 манатов ($170).
В тендере могут принять участия компании с годовым оборотом за последние 3 года в объеме $2 млн для Лота-1 и не ниже $2 млн для Лота-2. Претенденты должны представить аудитированную финансовую отчетность о своей деятельности за последние 3 года и должны обладать необходимыми техническими возможностями и опытом.
Компании, желающие принять участие в отборе, должны представить свои предложения до 10 марта 2017 года.
Совет директоров Всемирного банка в мае 2010 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $241,6 млн на реализацию третьего проекта улучшения автомобильных дорог. Кредит сформирован из двух частей. В частности, $171,6 млн выделено по условиям Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 17 лет с 4-летним льготным периодом. Еще $70 млн предоставлено по условиям Международной ассоциации развития (МАР) на 20 лет с 10-летним льготным периодом. Общая стоимость проекта составляет $356,15 млн. Остальная часть средств для реализации проекта будет выделена правительство Азербайджана.
Н.Аббасова
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