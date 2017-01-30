Шесть человек погибли, восемь ранены при теракте в мечети в Квебеке - полиция

По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщила в понедельник местная полиция.

Еще восемь человек получили ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападения как террористический акт.

"Мы осуждаем этот террористический акт, направленный против мусульман, находившихся в культурном и религиозном центре... Канадцы-мусульмане являются важной составляющей нашего национального колорита, и подобные безумные действия не должны иметь место в нашем обществе, в наших городах и нашей стране", - говорится в заявлении канадского премьера.

В своем "Твиттере" Дж.Трюдо написал: "Канадцы оплакивают жертв подлого нападения на мечеть Квебека. Мои мысли с жертвами и их близкими".

В ночь на понедельник неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу. По словам очевидцев, у двух нападавших, одетых в черные маски, был квебекский акцент, и они выкрикивали "Аллах акбар!".

По разным данным, в момент стрельбы в мечети находились от 60 до 100 прихожан, среди них - маленькие дети.

По информации западных СМИ, сотрудники полиции задержали двух подозреваемых.