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Дальнее зарубежье 30.01.2017 10:27

Шесть человек погибли, восемь ранены при теракте в мечети в Квебеке - полиция

По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщила в понедельник местная полиция.

Еще восемь человек получили ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападения как террористический акт.

"Мы осуждаем этот террористический акт, направленный против мусульман, находившихся в культурном и религиозном центре... Канадцы-мусульмане являются важной составляющей нашего национального колорита, и подобные безумные действия не должны иметь место в нашем обществе, в наших городах и нашей стране", - говорится в заявлении канадского премьера.

В своем "Твиттере" Дж.Трюдо написал: "Канадцы оплакивают жертв подлого нападения на мечеть Квебека. Мои мысли с жертвами и их близкими".

В ночь на понедельник неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу. По словам очевидцев, у двух нападавших, одетых в черные маски, был квебекский акцент, и они выкрикивали "Аллах акбар!".

По разным данным, в момент стрельбы в мечети находились от 60 до 100 прихожан, среди них - маленькие дети.

По информации западных СМИ, сотрудники полиции задержали двух подозреваемых.

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Тэги: КАНАДА, МЕЧЕТЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]