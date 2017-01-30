Минобороны Азербайджана опровергает гибель солдата от пули противника

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о гибели военнослужащего азербайджанских ВС в результате выстрела, совершенного армянской стороной.

«Информация, распространенная в социальных сетях и ряде местных электронных СМИ о гибели солдата ВС Азербайджана Ханали Фаталиева в результате выстрела, совершенного противником, не соответствует действительности. Военнослужащий погиб в не боевых условиях, а в результате суицида»,- говорится в понедельник в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что предварительное расследование не выявило связи суицида со служебной деятельностью солдата.

По факту в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, идет следствие.

«Наряду с этим, в очередной раз предупреждаем пользователей социальных сетей и электронные СМИ воздержаться от публикаций не уточненных и неофициальных информаций о деятельности Вооруженных сил, в особенности, инцидентах на линии фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде