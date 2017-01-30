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Карабахский конфликт 30.01.2017 10:39

Минобороны Азербайджана опровергает гибель солдата от пули противника

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о гибели военнослужащего азербайджанских ВС в результате выстрела, совершенного армянской стороной.

«Информация, распространенная в социальных сетях и ряде местных электронных СМИ о гибели солдата ВС Азербайджана Ханали Фаталиева в результате выстрела, совершенного противником, не соответствует действительности. Военнослужащий погиб в не боевых условиях, а в результате суицида»,- говорится в понедельник в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что предварительное расследование не выявило связи суицида со служебной деятельностью солдата.

По факту в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, идет следствие.

«Наряду с этим, в очередной раз предупреждаем пользователей социальных сетей и электронные СМИ воздержаться от публикаций не уточненных и неофициальных информаций о деятельности Вооруженных сил, в особенности, инцидентах на линии фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОЛДАТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]