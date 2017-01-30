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Финансы 30.01.2017 10:40

ПАА считает необходимым разработать дорожную карту по стабилизации курса маната

Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) считает необходимым разработать в стране дорожную карту по стабилизации курса маната, пишет председатель палаты Вахид Новрузов в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

«Считаем необходимым разработать в Азербайджане дорожные карты по стабилизации курса маната, предотвращению оттока капитала и деофшоризации, привлечению зарубежных инвестиций, освобождению экономики от доллара, координации интересов участников кооперизации и кластеризации, стабилизации цен», – пишет В.Новрузов.

Кроме того, по его мнению, в Азербайджане важно принять новую концепцию стратегического управления.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Азербайджан принял пакет стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАНАТ, КАРТА, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]