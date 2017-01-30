ПАА считает необходимым разработать дорожную карту по стабилизации курса маната

Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) считает необходимым разработать в стране дорожную карту по стабилизации курса маната, пишет председатель палаты Вахид Новрузов в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».
«Считаем необходимым разработать в Азербайджане дорожные карты по стабилизации курса маната, предотвращению оттока капитала и деофшоризации, привлечению зарубежных инвестиций, освобождению экономики от доллара, координации интересов участников кооперизации и кластеризации, стабилизации цен», – пишет В.Новрузов.
Кроме того, по его мнению, в Азербайджане важно принять новую концепцию стратегического управления.
Как сообщалось ранее, в 2016 году Азербайджан принял пакет стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики.
А.Ахундов
Минобороны Азербайджана опровергает гибель солдата от пули противника
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 7 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета
Федерер победил Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на 12 тыс. манат
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Самолет Germanwings экстренно вернулся в Гамбург в связи с появлением в салоне запаха гари
Шесть человек погибли, восемь ранены при теракте в мечети в Квебеке - полиция
Google просит своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии