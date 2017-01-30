ПАА считает необходимым разработать дорожную карту по стабилизации курса маната

Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) считает необходимым разработать в стране дорожную карту по стабилизации курса маната, пишет председатель палаты Вахид Новрузов в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

«Считаем необходимым разработать в Азербайджане дорожные карты по стабилизации курса маната, предотвращению оттока капитала и деофшоризации, привлечению зарубежных инвестиций, освобождению экономики от доллара, координации интересов участников кооперизации и кластеризации, стабилизации цен», – пишет В.Новрузов.

Кроме того, по его мнению, в Азербайджане важно принять новую концепцию стратегического управления.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Азербайджан принял пакет стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики.

А.Ахундов