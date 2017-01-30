Самолет Germanwings экстренно вернулся в Гамбург в связи с появлением в салоне запаха гари

Лайнер германской авиакомпании Germanwings A319, совершавший рейс из Гамбурга в Стокгольм, был вынужден вскоре после взлета возвратиться в гамбургский аэропорт из-за появления в салоне запаха гари, сообщает немецкая газета "Бильд".

Инцидент произошел в ночь на понедельник. На борту самолет находились 141 пассажир и пять членов экипажа.

По данным "Бильд", во время полета шесть человек пожаловались на плохое самочувствие из-за запаха гари.

После приземления три члена экипажа были госпитализированы. Еще трех жаловавшихся человек - пассажиров - врачи осмотрели на месте.

Причина инцидента пока неизвестна.