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Дальнее зарубежье 30.01.2017 10:42

Самолет Germanwings экстренно вернулся в Гамбург в связи с появлением в салоне запаха гари

Лайнер германской авиакомпании Germanwings A319, совершавший рейс из Гамбурга в Стокгольм, был вынужден вскоре после взлета возвратиться в гамбургский аэропорт из-за появления в салоне запаха гари, сообщает немецкая газета "Бильд".

Инцидент произошел в ночь на понедельник. На борту самолет находились 141 пассажир и пять членов экипажа.

По данным "Бильд", во время полета шесть человек пожаловались на плохое самочувствие из-за запаха гари.

После приземления три члена экипажа были госпитализированы. Еще трех жаловавшихся человек - пассажиров - врачи осмотрели на месте.

Причина инцидента пока неизвестна.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]