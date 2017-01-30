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СНГ 30.01.2017 13:45

НАТО не может признать присоединение к РФ Крыма - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что присоединение Крыма к России идет вразрез с ценностями альянса.

"Присоединение Крыма противоречит ценностям НАТО", - сказал он в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания, звучавшие в администрации США, о возможности при определенных условиях признания Крыма российским.

"Важно то, что НАТО вновь и вновь удается приходить к согласию и изыскивать общие решения", - добавил он, говоря о возможности выработки единой позиции альянса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, КРЫМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]