Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 1 Фев -1° 2 Фев -1°

Регион 30.01.2017 14:09

Визит Эрдогана в Киргизию состоится до конца года - дипломат

В Бишкеке ожидают визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в понедельник "Интерфаксу" киргизский посол в Анкаре Ибрагим Жунусов.

"Этот вопрос обсуждался на встрече с главным советником президента Турции Ялчыном Топчу 27 января", - сказал он и добавил, что "в ходе встречи обе стороны отметили важность продолжения двустороннего тесного сотрудничества".

"Точная дата визита Эрдогана в Киргизию пока не известна, но визит состоится в 2017 году. Мы уже сейчас ведем необходимую подготовку к этому визиту", - сообщил собеседник агентства.

По словам дипломата, во время визита Р.Т.Эрдогана в Киргизию стороны намерены обсудить широкий круг вопросов. "В первую очередь это касается политических, торгово-экономических отношений двух стран. Также будут обсуждаться вопросы развития культурно-гуманитарных отношений", - отметил И.Жунусов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Киргизии пройдет саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), и президент Турции должен принять в нем участие. В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция.

Последний визит Р.Т.Эрдогана в Киргизию состоялся в апреле 2013 года, когда он занимал должность премьер-министра Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Сведения о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились, он вернулся на родину Президент Киргизии пока останется под наблюдением турецких медиков Киргизский президент решил задержаться после форума ООН в Турции, чтобы отдохнуть Президент Киргизии назвал большой ошибкой решение турецкой стороны сбить российский бомбардировщик В Турции при попытке присоединиться к ИГ задержаны около 40 иностранцев, в числе которых граждане Киргизии и Азербайджана - СМИ Президент Атамбаев уверен, что отношения Бишкека с Анкарой будут успешно развиваться с победой на выборах Эрдогана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]