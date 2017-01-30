Визит Эрдогана в Киргизию состоится до конца года - дипломат

В Бишкеке ожидают визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в понедельник "Интерфаксу" киргизский посол в Анкаре Ибрагим Жунусов.
"Этот вопрос обсуждался на встрече с главным советником президента Турции Ялчыном Топчу 27 января", - сказал он и добавил, что "в ходе встречи обе стороны отметили важность продолжения двустороннего тесного сотрудничества".
"Точная дата визита Эрдогана в Киргизию пока не известна, но визит состоится в 2017 году. Мы уже сейчас ведем необходимую подготовку к этому визиту", - сообщил собеседник агентства.
По словам дипломата, во время визита Р.Т.Эрдогана в Киргизию стороны намерены обсудить широкий круг вопросов. "В первую очередь это касается политических, торгово-экономических отношений двух стран. Также будут обсуждаться вопросы развития культурно-гуманитарных отношений", - отметил И.Жунусов.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Киргизии пройдет саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), и президент Турции должен принять в нем участие. В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция.
Последний визит Р.Т.Эрдогана в Киргизию состоялся в апреле 2013 года, когда он занимал должность премьер-министра Турции.
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