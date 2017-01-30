ФРГ может серьезно пострадать от политики Трампа - германские экономисты

Направленный против глобализации курс нового президента США Дональда Трампа угрожает, в том числе, благосостоянию жителей ФРГ, полагают ведущие германские экономисты, опрошенные газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Политика Д.Трампа представляет собой "кошмарный сценарий" для Германии, заявил глава мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фюст.

"Если экономические отношения с Америкой сойдут на нет, под угрозой окажутся в общей сложности 1,6 млн рабочих мест", - полагает он. К.Фюст пояснил, что около 1 млн человек могут лишиться работы в немецких компаниях, поставляющих продукцию в США, и еще 600 тыс. человек могут быть уволены из представительств американских фирм в ФРГ.

Германии "грозит торгово-экономическая война с Америкой", предупредил глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. По его мнению, если новый американский президент всерьез возьмется за реализацию своих обещаний, то "это повлечет за собой отрицательные последствия для благосостояния всего мира".

Глава Кильского института мировой торговли Деннис Сновер заявил, что Германия, которая является крупнейшим страной-экспортером в Европе, пострадает от ограничений на мировом рынке сильнее, чем большинство других государств, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает период между мировыми войнами, когда из-за торговых конфликтов рухнула мировая экономика, что повлекло за собой роковые политические последствия. "Из этого горького опыта извлекли уроки все, за исключением Дональда Трампа", - заявил Д.Сновер.