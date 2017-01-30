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Дальнее зарубежье 30.01.2017 14:28

Некоторым пассажирам в главном аэропорту ОАЭ отказали в перелете в США

Некоторым пассажирам, ожидавшим вылета из международного аэропорта Дубая (ОАЭ) в США, не разрешили подняться на борт, сообщил в эфире местного радио высокопоставленный представитель аэропорта.

"В настоящий момент эффект (от происходящего - ИФ) минимален. У нас нет точных цифр, но буквально небольшое число людей досмотрели и отправили обратно в пункт, откуда они прибыли", - сказал он.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением- Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Накануне авиационные службы ОАЭ сообщали, что им потребуется поменять персонал, обслуживающий авиарейсы в США. При этом в службах уточнили, что исполнение указа Д.Трампа затронет лишь очень небольшое число пассажиров.

В субботу шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу, рассчитывавшим на убежище в США, не было позволено сесть в аэропорту Каира в самолет авиакомпании EgyptAir, который вылетал в Нью-Йорк.

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Тэги: ОАЭ, США, АВИАПАССАЖИРЫ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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