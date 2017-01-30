В Европе выражают солидарность с Канадой после теракта в Квебеке

В европейских странах скорбят и соболезнуют близким и родным жертв нападения террористов на мечеть в канадском Квебеке.
Глава МИД Франции Жан-Марк Эро написал в своем "Твиттере", что солидарен с жителями Канады и выражает соболезнования семьям погибших.
"Противостоим вместе ненависти и варварству", - отметил он в сообщении.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц также скорбит в связи с трагедией в Квебеке. "Я решительно осуждаю стрельбу в мечети в Канаде. Мои мысли с семьями и друзьями жертв", - написал он в "Твиттере".
В свою очередь глава дипломатии ЕС Фредирика Могерини отметила: "Евросоюз солидарен с Канадой и со всеми канадцами в этот печальный день".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил нападение, назвав его "ужасным террористическим актом".
Ранее президент Франции Франсуа Олланд написал в "Твиттере", что "осуждает отвратительное нападение на мечеть в Квебеке, в результате которого, по меньшей мере, шесть человек погибли и многие получили ранения".
В ночь на понедельник по московскому времени в Квебеке неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу.
По данным местной полиции, шесть человек стали жертвами нападения, еще восемь получили ранения.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападение как террористический акт.
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