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Дальнее зарубежье 30.01.2017 14:43

В Европе выражают солидарность с Канадой после теракта в Квебеке

В европейских странах скорбят и соболезнуют близким и родным жертв нападения террористов на мечеть в канадском Квебеке.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро написал в своем "Твиттере", что солидарен с жителями Канады и выражает соболезнования семьям погибших.

"Противостоим вместе ненависти и варварству", - отметил он в сообщении.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц также скорбит в связи с трагедией в Квебеке. "Я решительно осуждаю стрельбу в мечети в Канаде. Мои мысли с семьями и друзьями жертв", - написал он в "Твиттере".

В свою очередь глава дипломатии ЕС Фредирика Могерини отметила: "Евросоюз солидарен с Канадой и со всеми канадцами в этот печальный день".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил нападение, назвав его "ужасным террористическим актом".

Ранее президент Франции Франсуа Олланд написал в "Твиттере", что "осуждает отвратительное нападение на мечеть в Квебеке, в результате которого, по меньшей мере, шесть человек погибли и многие получили ранения".

В ночь на понедельник по московскому времени в Квебеке неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу.

По данным местной полиции, шесть человек стали жертвами нападения, еще восемь получили ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападение как террористический акт.

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Тэги: ЕВРОПА, КАНАДА, НАПАДЕНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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