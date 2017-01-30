В Европе выражают солидарность с Канадой после теракта в Квебеке

В европейских странах скорбят и соболезнуют близким и родным жертв нападения террористов на мечеть в канадском Квебеке.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро написал в своем "Твиттере", что солидарен с жителями Канады и выражает соболезнования семьям погибших.

"Противостоим вместе ненависти и варварству", - отметил он в сообщении.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц также скорбит в связи с трагедией в Квебеке. "Я решительно осуждаю стрельбу в мечети в Канаде. Мои мысли с семьями и друзьями жертв", - написал он в "Твиттере".

В свою очередь глава дипломатии ЕС Фредирика Могерини отметила: "Евросоюз солидарен с Канадой и со всеми канадцами в этот печальный день".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил нападение, назвав его "ужасным террористическим актом".

Ранее президент Франции Франсуа Олланд написал в "Твиттере", что "осуждает отвратительное нападение на мечеть в Квебеке, в результате которого, по меньшей мере, шесть человек погибли и многие получили ранения".

В ночь на понедельник по московскому времени в Квебеке неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли стрельбу.

По данным местной полиции, шесть человек стали жертвами нападения, еще восемь получили ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и власти Квебека классифицировали нападение как террористический акт.