Самая влиятельная партия Шотландии думает об отказе от планов по обретению полноценного членства в ЕС - газета

В руководстве правящей Шотландской национальной партии склоняются к варианту отказа от кампании по обретению Шотландией полноправного членства в ЕС, сообщает британская газета "Таймс" со ссылкой на собственные информированные источники.

Ранее в партии выражали мнение, что возможная независимость Шотландии от Великобритании должна включать в себя полноценный статус региона в ЕС, отмечает издание.

По данным "Таймс", в партии считают все более приемлемым вариант Норвегии, когда страна не состоит членом ЕС, однако является участником единого европейского рынка.