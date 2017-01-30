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Дальнее зарубежье 30.01.2017 15:01

Самая влиятельная партия Шотландии думает об отказе от планов по обретению полноценного членства в ЕС - газета

В руководстве правящей Шотландской национальной партии склоняются к варианту отказа от кампании по обретению Шотландией полноправного членства в ЕС, сообщает британская газета "Таймс" со ссылкой на собственные информированные источники.

Ранее в партии выражали мнение, что возможная независимость Шотландии от Великобритании должна включать в себя полноценный статус региона в ЕС, отмечает издание.

По данным "Таймс", в партии считают все более приемлемым вариант Норвегии, когда страна не состоит членом ЕС, однако является участником единого европейского рынка.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ЕС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]