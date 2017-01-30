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Дальнее зарубежье 30.01.2017 13:51

Air France не допустила к перелету в США более 20 человек из-за принятого в Вашингтоне запрета

Французская авиакомпания Air France не допустила к перелету в США 21 человека из мусульманских стран в связи с новым запретом, введенным президентом США Дональдом Трампом, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В Air France в субботу получили от администрации США уведомление о новых ограничениях, и у компании не было другого выбора, кроме как высадить некоторых пассажиров с самолетов, направлявшихся в США, отмечается в сообщении.

При этом в авиакомпании не уточнили, гражданами каких стран были люди, не допущенные к перелету в США.

Ранее сообщалось, что некоторым пассажирам, ожидавшим вылета из международного аэропорта Дубая (ОАЭ) в США, не разрешили подняться на борт самолетов, а в субботу в аэропорту Каира не позволили вылететь в США шестерым иракцам и одному йеменцу.

В пятницу Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, AIRFRANCE, США, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]