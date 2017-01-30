США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар - СМИ

Американские разведслужбы и Стратегическое командование вооруженных сил США приступили к разработке новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар, сообщает агентство "Блумберг".
Конгресс США ранее поручил американским военным задание разработать новые критерии оценок выживаемости при ядерном ударе. Агентство отмечает, что это произошло еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, при экс-президенте Бараке Обаме.
Исследование призвано выяснить "способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции" при ядерном ударе. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры России и Китая и надежность их государственных механизмов.
Разработчики документа должны будут детально описать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть приняты руководством РФ и Китая.
Кроме того, согласно "Блумберг", американские специалисты должны собрать, описать и проанализировать сведения о местоположении надземных и подземных объектов, предназначенных для координации политических и военных мер в случае ядерного нападения.
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