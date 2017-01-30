SOCAR построит укрупненную сепарационную установку на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует построить укрупненную сепарационную установку на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации SOCAR.

«Проект строительства установки подготовлен проектным институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha. Генеральным подрядчиком работ выступит строительный трест Neftqaztikinti. Установка будет рассчитана на прием 13 тыс. кубометров нефти в сутки, 3,5 тыс. кубометров воды и 100 тыс. кубометров газа», - подчеркивается в информации.

По данным SOCAR, сепарационная установка будет эксплуатироваться нефтегазодобывающим управлением «28 Мая» и будет установлена на новой приэстакадной площадке на месторождении Нефтяные Камни.

«Для бесперебойной работы сепарационная установка будет оснащена измерительными приборами, автоматической и противопожарной системами, дренажным блоком и прочим необходимым технологическим оборудованием. Установка посредством нефте, газопроводов и водопроводов для технической воды будет присоединена с существующей системе», -отмечается в информации.

Н.Аббасова