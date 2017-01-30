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ТЭК 30.01.2017 14:08

SOCAR построит укрупненную сепарационную установку на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует построить укрупненную сепарационную установку на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации SOCAR.

«Проект строительства установки подготовлен проектным институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha. Генеральным подрядчиком работ выступит строительный трест Neftqaztikinti. Установка будет рассчитана на прием 13 тыс. кубометров нефти в сутки, 3,5 тыс. кубометров воды и 100 тыс. кубометров газа», - подчеркивается в информации.

По данным SOCAR, сепарационная установка будет эксплуатироваться нефтегазодобывающим управлением «28 Мая» и будет установлена на новой приэстакадной площадке на месторождении Нефтяные Камни.

«Для бесперебойной работы сепарационная установка будет оснащена измерительными приборами, автоматической и противопожарной системами, дренажным блоком и прочим необходимым технологическим оборудованием. Установка посредством нефте, газопроводов и водопроводов для технической воды будет присоединена с существующей системе», -отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УСТАНОВКА, СЕПАРАЦИОННАЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]