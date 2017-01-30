Путин и Трамп поговорили по телефону в конструктивном ключе - Песков

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был хорошим и конструктивным, в том числе с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности и борьбы с терроризмом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разговор был хороший, он был конструктивный, и в прикладном плане, с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, и с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам, комментируя состоявшийся 28 января телефонный разговор лидеров двух стран.