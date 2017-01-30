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СНГ 30.01.2017 16:32

В Кремле назвали внутренним делом США запрет въезда жителей некоторых мусульманских стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указы Дональда Трампа о запрете въезда в страну представителей ряда мусульманских стран являются внутренним делом США.

"Это не наше дело, я считаю", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать решения Д.Трампа в сфере миграции.

Президент США 27 января подписал указ, в соответствии с которым приостановлена выдача виз гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

"Семь стран, перечисленные в указе (Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Йемен, Сомали - ИФ), прежде были определены администрацией (Барака) Обамы как источники терроризма. Ясно, что это не запрет для мусульман, как неправильно сообщили СМИ. Это не касается религии, это касается терроризма и поддержки безопасности нашей страны. Более 40 различных стран с большинством мусульманского населения не затронуты указом", - говорилось в заявлении Д.Трампа, распространенном Белым домом 30 января после того, как его решение вызвало массовые протесты в Америке.

"Мы возобновим выдачу виз после того, как пересмотрим и реализуем наиболее безопасную политику в течение следующих 90 дней", - заверил Д.Трамп.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИГРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]