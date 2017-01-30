В Азербайджане оказывается политическая и финансовая поддержка предпринимателям – президент Алиев

Предпринимателям в Азербайджане оказывается политическая и финансовая поддержка, заявил президент Ильхам Алиев.
«Государство оказывает поддержку в этой сфере. Я нахожусь в постоянном контакте с предпринимателями. Мы решаем их проблемы и всегда оказываем политическую и финансовую поддержку», - подчеркнул И.Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, сообщает сайт главы государства.
Президент отметил, что в Азербайджане сформировался класс сильных и активных национальных бизнесменов.
«Я хорошо понимаю, что без начального капитала невозможно чем-либо заниматься. Кроме того, ни один бизнесмен никогда не вложит деньги в места и страны с высокими рисками. Поэтому в формировании национального бизнес-класса сыграли роль такие аспекты, как безопасность, стабильность, хорошая общественная атмосфера и финансовая поддержка со стороны государства», - подчеркнул И.Алиев.
По его словам, опыт Азербайджана по оказанию государственной поддержки бизнес структурам используется многими странами
«Наша политика направлена на укрепление государства, нашей независимости и достижение устойчивого развития. Наша цель заключается в том, чтобы гражданин Азербайджана жил еще лучше. Мы делаем все для того, чтобы наш народ хорошо жил», - сказал глава государства.
Президент отметил, что реализуемые в Азербайджане программы направлены на решение социальных вопросов, в том числе повышение зарплат, пенсий, социальных пособий, увеличение адресной социальной помощи и создание социальной инфраструктуры.
Р.Бабаев
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