Посольство Турции в Ливии возобновило работу после закрытия в 2014 году - МИД Турции

Турция вновь открыла посольство в Ливии, которое было закрыто в июле 2014 года из соображений безопасности, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МИД страны.

"Турецкое посольство в Триполи возобновило работу, на начальном этапе с сокращенной численностью персонала", - цитируют СМИ заявление МИД Турции.

Подготовку открытия посольства курировал в последние месяцы посол в Ливии Ахмет Айдын, который до этих пор находился в Тунисе.

"Возобновление работы посольства позволит Турции внести больший вклад в попытки выстроить мирные отношения, а также способствовать стабильности и восстановлению в Ливии", - отмечается в заявлении турецкого МИД.