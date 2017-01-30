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Регион 30.01.2017 15:43

Посольство Турции в Ливии возобновило работу после закрытия в 2014 году - МИД Турции

Турция вновь открыла посольство в Ливии, которое было закрыто в июле 2014 года из соображений безопасности, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МИД страны.

"Турецкое посольство в Триполи возобновило работу, на начальном этапе с сокращенной численностью персонала", - цитируют СМИ заявление МИД Турции.

Подготовку открытия посольства курировал в последние месяцы посол в Ливии Ахмет Айдын, который до этих пор находился в Тунисе.

"Возобновление работы посольства позволит Турции внести больший вклад в попытки выстроить мирные отношения, а также способствовать стабильности и восстановлению в Ливии", - отмечается в заявлении турецкого МИД.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ЛИВИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]