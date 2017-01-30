Цены на нефть снижаются на ожиданиях роста добычи в США, Brent подешевела до $55,35 за баррель

Нефть в понедельник дешевеет вторую сессию подряд из-за косвенных сигналов об увеличении объемов ее производства в США, которые, как опасаются инвесторы, сведут на нет достижения ОПЕК и других нефтедобывающих стран, договорившихся об ограничении добычи.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:25 мск в понедельник снизилась на $0,17 (0,31%) - до $55,35 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,02 (0,94%) - до $53,15 за баррель.

По данным Baker Hughes, компании США за неделю увеличили число нефтяных буровых установок в эксплуатации на 15 единиц, до 566 - максимума с ноября 2015 года. Общее число нефтяных и газовых установок в эксплуатации в США возросло на 18 штук - до 712.

При этом данные Минэнерго США говорят об увеличении объемов добычи нефти до максимума с апреля прошлого года, ожидается дальнейший подъем добычи - с 8,9 млн баррелей в сутки (б/с) в декабре до 9 млн б/с в апреле, 9,1 млн б/с в октябре и 9,2 млн б/с в ноябре.

В то же время поставки нефти из государств ОПЕК снизились в этом месяце, отмечает Petro-Logistics SA, отслеживающая движение нефтяных танкеров.

По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, хеджевые фонды и другие спекулятивные инвесторы за неделю по 24 января увеличили чистые длинные позиции по цене WTI на 6,1%. В том числе ставки на рост цен увеличились на 3,7% - до рекордно высокого уровня, а ожидания снижения цен сократились на 11%.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, реформы нового президента США Дональда Трампа, включая предлагаемые им ввозные пошлины, усилят инфляционное давление на сырьевые рынки. При этом Goldman обращает внимание на прекращение обратной корреляции между динамикой доллара США и цен на нефть: оба актива существенно подорожали за последний месяц, тогда как ранее нефть обычно дешевела при укреплении американской валюты.

Итальянская Eni ожидает роста среднегодовой цены нефти в 2017 году до максимума за четыре года - $55 за баррель, заявил глава компании Клаудио Дескальци в интервью Corriere della Sera.

Между тем Barclays снизил прогноз цены Brent на I квартал до $55 за баррель с $57 за баррель, поскольку фундаментальные показатели на февраль не обещают сохранения сильной динамики цен.

Эксперты Commerzbank также предупреждают об усилении потенциала коррекции на нефтяном рынке, отмечая, что инвесторам не стоит слишком привыкать к ценам выше $50 за баррель.

"Нефтяной рынок в настоящее время характеризуется избирательным подходом: негативные новости, включая рост добычи запасов нефти и нефтепродуктов в США, игнорируются, как и повышение нефтедобычи в США. Вместо этого любое, даже самое незначительное сообщение о снижении предложения рассматривается как возможность для покупки", - говорится в обзоре Commezbank.