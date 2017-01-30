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СНГ 30.01.2017 16:02

Совет ЕС по иностранным делам обсудит 6 февраля ситуацию на Украине - проект повестки

Совет Европейского союза на уровне глав МИД планирует на своем заседании 6 февраля в Брюсселе дать оценку прогрессу в осуществлении программы реформ на Украине за прошедший год, сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Министры (иностранных дел - ИФ) проведут дискуссию о том, как повысить отдачу от поддержки со стороны ЕС. Они будут, в частности, оценивать помощь ЕС в реализации минских договоренностей", - говорится в опубликованной на сайте совета предварительной повестке дня этого заседания.

Совет ЕС под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини также обсудит политическую ситуацию в Ливии год спустя после формирования правительства национального согласия.

Предполагается, что министры рассмотрят вопрос о том, как работать с Ливией для решения проблемы нелегальной иммиграции по маршруту Центрального Средиземноморья на основе предложений, представленных 25 января 2017 года Европейской комиссией и Европейской внешнеполитической службой, а также в свете итогов встречи на высшем уровне ЕС на Мальте 3 февраля 2017 года.

Кроме того, Совет ЕС обсудит ситуацию в Египте и перспективу развития отношений между Каиром и Брюсселем. Проект повестки допускает, что министры смогут более конкретно рассмотреть проблемы миграции и борьбы с терроризмом и роль Египта в регионе.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, МИД, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]