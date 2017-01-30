Совет ЕС по иностранным делам обсудит 6 февраля ситуацию на Украине - проект повестки

Совет Европейского союза на уровне глав МИД планирует на своем заседании 6 февраля в Брюсселе дать оценку прогрессу в осуществлении программы реформ на Украине за прошедший год, сообщила в понедельник пресс-служба совета.
"Министры (иностранных дел - ИФ) проведут дискуссию о том, как повысить отдачу от поддержки со стороны ЕС. Они будут, в частности, оценивать помощь ЕС в реализации минских договоренностей", - говорится в опубликованной на сайте совета предварительной повестке дня этого заседания.
Совет ЕС под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини также обсудит политическую ситуацию в Ливии год спустя после формирования правительства национального согласия.
Предполагается, что министры рассмотрят вопрос о том, как работать с Ливией для решения проблемы нелегальной иммиграции по маршруту Центрального Средиземноморья на основе предложений, представленных 25 января 2017 года Европейской комиссией и Европейской внешнеполитической службой, а также в свете итогов встречи на высшем уровне ЕС на Мальте 3 февраля 2017 года.
Кроме того, Совет ЕС обсудит ситуацию в Египте и перспективу развития отношений между Каиром и Брюсселем. Проект повестки допускает, что министры смогут более конкретно рассмотреть проблемы миграции и борьбы с терроризмом и роль Египта в регионе.
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