Лавров допускает создание зон безопасности для беженцев внутри Сирии при участии ООН и с согласия Дамаска

В Москве допускают создание зон безопасности в Сирии при сотрудничестве с ООН и согласовании с Дамаском, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как я понимаю, американская инициатива о создании зон, где могли бы мигранты чувствовать себя в безопасности, нацелена именно на то, чтобы сделать какие-то шаги в контексте миграционного бремени на страны, которые окружают Сирию, другие страны региона и на Европу, и, в конечном счете, на США", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.
"Если речь идет о том, чтобы те люди, которые вынуждены были оставить свои дома в результате вооруженного конфликта внутри Сирии, чтобы они могли на время, пока их жилище будет восстановлено, пока в их родных местах вновь будет налажена мирная жизнь, чтобы на этот период они могли где-то чувствовать себя в безопасности, получать элементарные услуги, чтобы их дети были в безопасности, чтобы их дети могли хотя бы частично могли получать доступ к услугам образования, то я думаю, что вместе с Управлением верховного комиссара (ООН) по делам беженцев, вместе с другими структурами, международной организации по миграции можно было бы думать о создании мест проживания внутренне перемещенных лиц на сирийской территории", - отметил министр.
"Все это потребует практического согласования деталей и самого принципа создания таких территорий с правительством Сирии", - добавил С.Лавров.
По его словам, постановка вопроса о создании зон безопасности в Сирии отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса.
"А именно идей, которые предполагали создание на сирийской территории некой площадки, чтобы туда посадить альтернативное правительство и использовать эту площадку как плацдарм для свержения режима", - пояснил глава МИД РФ.
Он добавил, что "это калька с событий, которые произошли в Ливии, где в районе Бенгази такая площадка для альтернативного правительства была организована и потом использовалась как предлог для военного вторжения в нарушение решения Совбеза ООН для того, чтобы военной группой и военной силой свергнуть режим Муаммара Каддафи".
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