Назарбаев выступит со специальным заявлением в эфире каналов Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник вечером выступит со специальным заявлением в эфире республиканских каналов, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня в 21:00 (время Астаны) в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства", - сообщила пресс-служба президента на странице в Facebook.