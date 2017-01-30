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СНГ 30.01.2017 15:25

Назарбаев выступит со специальным заявлением в эфире каналов Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник вечером выступит со специальным заявлением в эфире республиканских каналов, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня в 21:00 (время Астаны) в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства", - сообщила пресс-служба президента на странице в Facebook.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]