В Бишкеке считают политической позицию правозащитного комитета ООН по делу осужденного пожизненно узбекского активиста

Киргизия считает неприемлемой политизацию дела правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному сроку за организацию массовых беспорядков на юге республики в 2010 году, заявляют в пресс-службе Верховного суда республики.

"Утверждения Комитета ООН о нарушении Киргизией положений Международного пакта о гражданских и политических правах относятся к уголовно-процессуальным аспектам. Поэтому, считаем не приемлемой политизацию данного вопроса", - сказал в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

При этом он отметил, что "киргизская сторона приняла во внимание соображения Комитета ООН по правам человека в отношении осужденного А.Аскарова".

По словам собеседника агентства, "в связи с тем, что Комитет ООН по правам человека признал неприемлемыми заявления А.Аскарова о том, что он преследовался на основе его правозащитной деятельности или на основании его принадлежности к национальным меньшинствам, а также что были нарушены его права на справедливое судебное разбирательство, презумпцию невиновности и апелляцию, вопрос А.Аскарова должен рассматриваться исключительно в рамках уголовного правосудия".

Он подчеркнул, что рассмотрение дела А.Аскарова было открытым, на слушании по приглашению киргизской стороны присутствовали правозащитники, международные наблюдатели, представители СМИ, различных международных организаций и иностранных посольств.

"С самого начала судебного процесса подсудимый А.Аскаров в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством был обеспечен переводчиками. Судебный процесс проходил с соблюдением всех правил уголовного судопроизводства. Стороне защиты предоставлены все права по вызову дополнительных свидетелей, которых они считали необходимыми", - сказал представитель пресс-службы.

"Преждевременные комментарии по рассмотрению уголовного дела А.Аскарова являются не правомочными, так как вердикт Чуйского областного суда адвокаты осужденного могут обжаловать в Верховный суд республики", - добавил он.

10-15 июня 2010 года в Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения. Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник А.Аскаров был осужден пожизненно в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

21 апреля 2016 года комитет ООН, состоящий из 18 независимых международных экспертов по правам человека, призвал Киргизию освободить А.Аскарова из заключения и снять с него все обвинения. В Комитете ООН по правам человека считают, что "отношением к правозащитнику Киргизия нарушила несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого она является".

Верховный суд Киргизии, изучив решение Комитета ООН по правам человека, принял решение направить дело на новое судебное расследование в Чуйский областной суд. При этом А.Аскаров был оставлен в заключении.

24 января Чуйский областной суд Киргизии огласил вердикт по делу А.Аскарова. Приговор Базар-Коргонского районного суда (Джалал-Абадская область, юг Киргизии) от 15 сентября 2010 года был оставлен в силе за исключением статьи "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК Киргизии и конфискации имущества.

А.Аскаров после вынесения пожизненного приговора объявил о бессрочной голодовке. Его адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор в Верховном суде.