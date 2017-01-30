Организация исламского сотрудничества выразила обеспокоенность по поводу запрета, введенного Трампом

Организация исламского сотрудничества (ОИС), насчитывающая 57 государств-членов, заявила, что "серьезно обеспокоена" введенным президентом США Дональдом Трампом запретом на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Подобные выборочные и дискриминационные меры не только служат поощрению радикальной идеологии экстремистов, но и дают новые аргументы сторонникам жестокости и терроризма", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление организации.

ОИС призвала США "пересмотреть это безапелляционное заявление и поддержать свои моральные обязательства по обеспечению лидерства и надежды во времена большой неопределенности и беспокойства в мире".

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.