Организация исламского сотрудничества выразила обеспокоенность по поводу запрета, введенного Трампом

Организация исламского сотрудничества (ОИС), насчитывающая 57 государств-членов, заявила, что "серьезно обеспокоена" введенным президентом США Дональдом Трампом запретом на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Подобные выборочные и дискриминационные меры не только служат поощрению радикальной идеологии экстремистов, но и дают новые аргументы сторонникам жестокости и терроризма", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление организации.
ОИС призвала США "пересмотреть это безапелляционное заявление и поддержать свои моральные обязательства по обеспечению лидерства и надежды во времена большой неопределенности и беспокойства в мире".
27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
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