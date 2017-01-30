Итальянские власти и духовенство, в пику США, приветствовали группу беженцев, прибывших из Сирии

Представители итальянского правительства и духовенства встретили в понедельник в аэропорту Рима группу из 41 сирийского беженца, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, во встрече сирийцев принимал участие заместитель министра иностранных дел Италии Марио Джиро. При этом он отметил необходимость выполнять обязательства по приему беженцев, которые спасаются бегством от войны.

Встречающие развернули плакат, на котором было написано: "Добро пожаловать в Италию". Волонтеры дарили маленьким детям воздушные шарики.

По словам встречающих, своими действиями они хотели продемонстрировать солидарность с теми беженцами, которых коснулся указ американского президента Дональда Трампа о введении ограничений на въезд в США.

В минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.- Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.