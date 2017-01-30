Азербайджан и Евросоюз начнут переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве в ближайшее время, заявляют в Брюсселе

Европейский союз и Азербайджан начнут в ближайшее время переговоры по новому проекту соглашения о стратегическом партнерстве, заявил генеральный директор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиана Даниельсона.
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник К.Даниельсона.
«Евросоюз намерен расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном. Стороны в ближайшее время приступят к переговорам по проекту соглашения»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова К.Даниельсона со встречи с Э.Мамедъяровым.
Э. Мамедъяров, в свою очередь, приветствовал предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном.
«Э.Мамедъяров выразил уверенность, что это соглашение окажет положительное влияние на взаимоотношения между Азербайджаном и ЕС»,- отмечает МИД.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития взаимоотношений между Азербайджаном и Евросоюзом, участия страны в программе «Восточное партнерство». Кроме того, была подчеркнута важность плодотворного сотрудничества Азербайджана с ЕС в различных сферах.
Помимо этого, Э.Мамедъяров и К.Даниельсон обсудили партнерство Баку и ЕС в сфере энергетики, обменялись мнениями по проектам TAP (трансадриатический газопровод) и TANAP (трансанатолийский газопровод).
Как сообщалось ранее, 14 ноября Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. "Новое соглашение будет лучше учитывать общие цели и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан", - подчеркивает ЕС.
Ф.Исазаде
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