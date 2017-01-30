Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.0563 RUR   0.032 GBR   2.4099 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 1 Фев -1° 2 Фев -1°

Внешняя политика 30.01.2017 16:19

Азербайджан и Евросоюз начнут переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве в ближайшее время, заявляют в Брюсселе

Европейский союз и Азербайджан начнут в ближайшее время переговоры по новому проекту соглашения о стратегическом партнерстве, заявил генеральный директор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиана Даниельсона.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник К.Даниельсона.

«Евросоюз намерен расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном. Стороны в ближайшее время приступят к переговорам по проекту соглашения»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова К.Даниельсона со встречи с Э.Мамедъяровым.

Э. Мамедъяров, в свою очередь, приветствовал предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном.

«Э.Мамедъяров выразил уверенность, что это соглашение окажет положительное влияние на взаимоотношения между Азербайджаном и ЕС»,- отмечает МИД.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития взаимоотношений между Азербайджаном и Евросоюзом, участия страны в программе «Восточное партнерство». Кроме того, была подчеркнута важность плодотворного сотрудничества Азербайджана с ЕС в различных сферах.

Помимо этого, Э.Мамедъяров и К.Даниельсон обсудили партнерство Баку и ЕС в сфере энергетики, обменялись мнениями по проектам TAP (трансадриатический газопровод) и TANAP (трансанатолийский газопровод).

Как сообщалось ранее, 14 ноября Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. "Новое соглашение будет лучше учитывать общие цели и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан", - подчеркивает ЕС.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Бизнес-форум Азербайджан-ЕС пройдет в Баку весной 2017 года Баку и ЕС начнут переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве в ближайшие недели – глава бакинского офиса Азербайджан готов к конструктивному диалогу с ЕС по сотрудничеству в ненефтяной сфере Президент Алиев утвердил соглашение с ЕК о финансировании программы регионального развития Более 450 граждан Азербайджана вернулись на родину за 2 года по соглашению о реадмиссии с ЕC Брюссель возлагает на 2017 год большие планы по сотрудничеству с Баку – глава представительства ЕС в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]