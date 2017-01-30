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Социум 30.01.2017 16:26

Расселение вынужденных переселенцев из бакинских общежитий в новые дома начнется в этом году – президент Азербайджана

Процесс расселения в новые дома из общежитий Баку вынужденных переселенцев начнется в текущем году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я распорядился о том, чтобы в этом году начался процесс переселения из бакинских общежитий вынужденных переселенцев. Соответствующие распоряжения даны, готовятся проекты, и будет выделены дополнительные средства. В этом и в последующие года мы улучшим квартирные условия проживающих в этих общежитиях граждан», - подчеркнул И.Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, сообщает сайт главы государства.

По его словам, в текущем году также продолжится строительство новых домов для вынужденных переселенцев, которые будут возведены на специально отведенных под них территориях.

«В поселках для вынужденных переселенцев предстоит строительство частных домов, потому что там есть инфраструктура, и нет необходимости вкладываться в создание дополнительной», - сказал И.Алиев.

Глава государства отметил, что за последние годы в Азербайджане было построено около 100 поселков для беженцев.

«В эти здания заселились более 200 тыс. беженцев. В целом за последние годы на улучшение условий жизни и увеличение занятости вынужденных переселенцев выделено более 5 млрд манат», - подчеркнул президент.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЖЕНЦЫ, РАССЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]