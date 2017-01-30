Главы МИД Азербайджана и Катара проведут встречу в Баку

Министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бин Абдульрахман Ат-Тани 30-31 января совершит официальный визит в Азербайджан.

«В рамках визита М.Ат-Тани в Баку предусмотрена его встреча с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым»,- говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

Ф.Исазаде