Окружение Трампа держало планы введения указа об ограничении иммиграции в секрете - газета

Советники президента США Дональда Трампа пытались сохранить в тайне проект временного запрета на въезд в страну жителей семи мусульманских стран вплоть до момента оглашения этих мер, пишет в понедельник американская газета "Уолл-стрит джорнэл".

Газета отмечает, что, по словам приближенных Д.Трампа, они не могли допустить утечки информации об указе, поскольку это могло привести к проникновению в страну террористов, которые попытались бы опередить ввод в действие этих ограничений.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

В Вашингтоне указывают, что указ был введен в действие с целью обезопасить границы от проникновения террористов. Однако этот указ вызвал сильную негативную реакцию со стороны противников нового президента, которые обвинили его в религиозной предвзятости.