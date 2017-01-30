Презентация новой политической партии "Движение за свободу - европейская Грузия" состоялась в понедельник в Тбилиси.
В руководящий состав партии входят те политики, которые две недели назад вышли из оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной и возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
"Мы не собираемся быть второй, третьей или двадцать пятой политической силой в Грузии. Мы намерены быть единственной политической силой, которая реально обеспечит успех государства и благосостояние народа", - заявил на презентации один из лидеров "Европейской Грузии", бывший спикер парламента Давид Бакрадзе.
Еще один лидер партии, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что главной задачей "Европейской Грузии" является мирная смена власти.
По его словам, партия примет активное участие в предстоящих в этом году местных выборах.
На презентации было заявлено, что партия "Европейская Грузия" в апреле проведет свой первый съезд, на котором будет утвержден ее руководящий состав.
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей одного из основателей советской космической программы Керима Керимова
Международному сообществу следует увидеть, что собой представляют зверства армян – президент Азербайджана
В Вооруженных силах Азербайджана начался новый учебный период - Минобороны
Назарбаев распорядился повысить к 2020г доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза - до $4 млрд в год
Грузия подписала договор с "Газпромом" по новым условиям транзита российского газа в Армению
Расселение вынужденных переселенцев из бакинских общежитий в новые дома начнется в этом году – президент Азербайджана
Три человека погибли в выходные дни в Азербайджане от угарного газа
Легенда азербайджанского футбола осужден на 8 лет за мошенничество
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии