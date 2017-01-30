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Регион 30.01.2017 18:03

В Тбилиси представили "Европейскую Грузию", отколовшуюся от партии Саакашвили

Презентация новой политической партии "Движение за свободу - европейская Грузия" состоялась в понедельник в Тбилиси.

В руководящий состав партии входят те политики, которые две недели назад вышли из оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной и возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Мы не собираемся быть второй, третьей или двадцать пятой политической силой в Грузии. Мы намерены быть единственной политической силой, которая реально обеспечит успех государства и благосостояние народа", - заявил на презентации один из лидеров "Европейской Грузии", бывший спикер парламента Давид Бакрадзе.

Еще один лидер партии, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что главной задачей "Европейской Грузии" является мирная смена власти.

По его словам, партия примет активное участие в предстоящих в этом году местных выборах.

На презентации было заявлено, что партия "Европейская Грузия" в апреле проведет свой первый съезд, на котором будет утвержден ее руководящий состав.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]