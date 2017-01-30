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Внутренняя политика 30.01.2017 16:40

В Вооруженных силах Азербайджана начался новый учебный период - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщает о начале нового учебного периода в Вооруженных силах.

«В объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения и органах управления начался новый учебный период. Задачи, поставленные перед армией, будут выполняться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение продуктивности управления войсками, усиление взаимного слаживания, качественная организация боевого дежурства, повышение боеготовности и морально-психологической подготовки, а также совершенствование практических навыков личного состава в соответствии с планом и использованием оружия являются основными целями нового учебного периода.

«Укрепление материально-технической базы, основательное планирование и другие организационные вопросы в новом учебном периоде позволят более качественно организовать боевую подготовку»,- подчеркивает оборонное ведомство.

Кроме того, согласно сообщению, по поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, основное внимание будет уделено повышению умения правильного использования и применения личным составом современной боевой техники, оружия и боеприпасов в различных климатических и сложных рельефных условиях.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, УЧЕБА, ПЕРИОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]