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Дальнее зарубежье 30.01.2017 18:11

Верховный комиссар ООН по правам человека осудил запрет на прием в США иммигрантов из мусульманских стран

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал запрет на въезд в США для граждан из мусульманских стран злонамеренным и не соответствующим международным правам человека, сообщает в понедельник британская газета "Индепендент".

"Дискриминация по национальному признаку запрещена в соответствии с законом о правах человека", - сказал З.Р.Хусейн.

"Американский запрет - злонамеренный и тратит ресурсы, необходимыен для надлежащих контртеррористических мер", - добавил он.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

В Вашингтоне указывают, что указ введен в действие для того, чтобы обезопасить страну от проникновения террористов. Однако этот указ вызвал негативную реакцию со стороны противников нового президента, которые обвинили его в религиозной предвзятости.

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Тэги: ООН, США, ЗАПРЕТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]