Верховный комиссар ООН по правам человека осудил запрет на прием в США иммигрантов из мусульманских стран

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал запрет на въезд в США для граждан из мусульманских стран злонамеренным и не соответствующим международным правам человека, сообщает в понедельник британская газета "Индепендент".

"Дискриминация по национальному признаку запрещена в соответствии с законом о правах человека", - сказал З.Р.Хусейн.

"Американский запрет - злонамеренный и тратит ресурсы, необходимыен для надлежащих контртеррористических мер", - добавил он.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

В Вашингтоне указывают, что указ введен в действие для того, чтобы обезопасить страну от проникновения террористов. Однако этот указ вызвал негативную реакцию со стороны противников нового президента, которые обвинили его в религиозной предвзятости.