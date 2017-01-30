Парламент Ирака поддержал введение ответных мер на запрет Вашингтона на въезд в США для иракцев

Парламент Ирака в понедельник проголосовал за введение ответных ограничительных мер в отношении граждан США в связи с указом американского президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирака, сообщает газета "Индепендент".

Издание отмечает, что большинство парламентариев высказались за то, чтобы правительство приняло ответные меры на въезд в Ирак американцев.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.