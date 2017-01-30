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Карабахский конфликт 30.01.2017 16:55

Международному сообществу следует увидеть, что собой представляют зверства армян – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашает представителей международных организаций посетить село Джоджуг Марджанлы с тем, чтобы увидеть то, что собой представляют зверства армян.

«Я распорядился обратиться в международные организации, чтобы они послали свои делегации туда (в село Джоджуг Марджанлы – «Иф-АЗ»). Пусть они увидят, что представляют собой зверства армян», - подчеркнул И.Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, сообщает сайт главы государства.

Президент назвал большим историческим событием восстановление села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

«Реализация проекта имеет символичное значение. Мы возвращаем в освобожденный от оккупации поселок его жителей. Уверен, что мы восстановим село Джоджуг Марджанлы в кратчайшие сроки. Сейчас там ведутся работы по разминированию, чтобы затем реализовать инфраструктурные проекты», - сказал И.Алиев.

По его словам, село в течение нескольких месяцев находилось под армянской оккупацией, но было освобождено в результате Горадизской операции.

«Однако в течение нескольких месяцев они сравняли село с землей», - сказал И.Алиев.

По его словам, жители села с нетерпением ждут возвращения в Джоджуг Марджанлы.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, СЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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