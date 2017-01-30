В ЕС отвергают дискриминацию беженцев, изучают запрет США на въезд выходцев из ряда мусульманских стран

В Европейском союзе нет дискриминации по национальному, расовому или религиозному признакам не только в отношении вопроса предоставления убежища, но в целом, что касается политики ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он отвечал на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа об ограничении доступа на американскую территорию выходцам из ряда мусульманских стран.
"Председатель Еврокомиссии (Жан-Клод - ИФ) Юнкер напомнил нашу приверженность этому фундаментальном принципу в докладе о состоянии союза в сентябре (2016 года - ИФ). Он сказал, что никакая религия, никакое верование или философия не принимаются во внимание, когда идет речь о беженцах", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он также сослался на одно из последних интервью Ж.-К.Юнкера, в котором тот призвал не запираться в изоляционизме и эгоизме, указав, что политика ЕС обращена в будущее: к открытости, равенству и солидарности.
"Только так мы сможем действовать заслуживающим доверия образом на международной сцене, чтобы находить решения на будущее", - отметил М.Схинас.
Он добавил, что Еврокомиссия и ее партнеры изучат это решение Д.Трампа и его применение с точки зрения законности, чтобы понять, какие последствия оно может иметь для выходцев из Европы, например, имеющих двойное гражданство, одно из которых попало под запрет США. Этот аспект, по его мнению, пока не ясен. Над этим сейчас работают юристы ЕС. "Мы сделаем максимум для того, чтобы не было никакой дискриминации для наших европейских граждан", - пообещал представитель Еврокомиссии.
Пресс-секретарь не исключил, что эта тема может быть затронута на очередном заседании Еврокомиссии в среду, помимо основных плановых пунктов.
Отвечая на дополнительный вопрос о действиях американской администрации, он заявил: "У нас есть собственная повестка, мы принимаем наши собственные решения, предпринимаем собственные политические инициативы, имеем наш собственный метод действий. Я полагаю, что это лучший способ гарантировать единство всех государств-членов. Именно поэтому остальной мир считает, что Европа действительно является зоной стабильности в это сложное время".
Вместе с тем, представитель ЕК подтвердил, что США остаются стратегическим партнером Евросоюза. "Интенсивность и размах наших отношений во многих областях важны не только для двусторонних связей, но также для стабильности в мире", - подчеркнул М.Схинас.
Он напомнил, что США - партнер ЕC по G7 и G20, и вопрос о сомнениях касательно стратегических отношений сторон, на его взгляд, не стоит.
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